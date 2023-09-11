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  1. В Україні

Українські компанії планують підвищення зарплат на 2024 рік: чого очікувати

22:19, 11 вересня 2023
У 2024 році переважна більшість 87% опитаних компаній підвищать заробітну плату своїм співробітникам.
Українські компанії планують підвищення зарплат на 2024 рік: чого очікувати
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У 2024 році більшість опитаних компаній, а саме 87%, планують підвищити заробітну плату своїм працівникам. Згідно з результатами опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією щодо «Прогнозів бізнесу на 2024 рік», більш ніж половина компаній, а саме 58%, передбачають позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Це свідчить про зростання оптимізму у порівнянні з минулим роком, коли такі наміри висловлювали лише 47% компаній.

Проте, 29% директорів планують підтримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% очікують негативної динаміки (проти 25% у минулому році).

Компанії також коригують свої фінансові прогнози. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на збільшення у гривні, і 55% – у натуральному виразі. Ці показники показують зростання порівняно з минулим роком, коли такі плани мали відповідно 58% та 43%. Крім того, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% – на 11-20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі – 17%.

Керівники компаній включають в бюджети на 2024 рік середню вартість валюти на рівні приблизно 41 гривні за 1 долар. У порівнянні з минулим роком, коли бізнеси розраховували на 43 гривні за долар, це свідчить про обережне покращення економічних очікувань.

Джерело фото: ЄБА

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