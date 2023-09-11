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  1. В Украине

Украинские компании планируют повышение зарплат на 2024 год: чего ожидать

22:19, 11 сентября 2023
В 2024 году подавляющее большинство 87% опрошенных компаний повысят заработную плату своим сотрудникам.
Украинские компании планируют повышение зарплат на 2024 год: чего ожидать
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В 2024 году большинство опрошенных компаний, а именно 87%, планируют повысить заработную плату своим работникам. Согласно результатам опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией по «Прогнозам бизнеса на 2024 год», более половины компаний, а именно 58%, предусматривают положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. Это свидетельствует о росте оптимизма по сравнению с прошлым годом, когда такие намерения высказывали лишь 47% компаний.

Однако, 29% директоров планируют поддержать бизнес-показатели на уровне предыдущего года, а 13% ожидают отрицательной динамики (против 25% в прошлом году).

Компании также корректируют свои финансовые прогнозы. Большинство руководителей ожидают роста доходов в 2024 году: 72% рассчитывают на увеличение в гривне, и 55% – в натуральном выражении. Эти показатели показывают рост по сравнению с прошлым годом, когда такие планы имели соответственно 58% и 43%. Кроме того, 35% опрошенных предпринимателей ожидают роста доходов в гривне до 10%, и 25% - на 11-20%. Падение доходов в гривне прогнозируют 16%, в натуральном выражении – 17%.

Руководители компаний включают в бюджеты на 2024 год среднюю стоимость валюты на уровне примерно 41 гривны за 1 доллар. По сравнению с прошлым годом, когда бизнесы рассчитывали на 43 гривны за доллар, это свидетельствует об осторожном улучшении экономических ожиданий.

Источник фото: ЕБА

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