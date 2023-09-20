Новопризначена посол Євросоюзу прибула до України: Катаріна Матернова поділилася враженнями

Новопризначена посол Європейського Союзу Катаріна Матернова починає роботу в Україні.

Джерело фото: Twitter / Katarina Mathernova

Новопризначена посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила на сторінці у Facebook про свій приїзд для початку своєї роботи в Україні.

Посол, яка представляє Словаччину, повідомила, що успішно прибула до Києва після тривалого транзиту з Брюсселя через Варшаву.

Матернова також зазначила, що незабаром планує відвідати Міністерство закордонних справ України для вручення вірчих грамот. Вона висловила свою підтримку та готовність працювати на користь розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.

Загалом, вона поділилася своїми першими враженнями від прибуття до України, включаючи інцидент з перебуванням в укритті під час тривалої російської атаки в першу ніч після свого прибуття.

«Щоб зробити зустріч з реальністю воєнного часу повною, мила Тетяна з рецепції прийшла фізично розбудити мене о 2:30 ночі, щоб я пішла до укриття, оскільки спрацювала сигналізація повітряної тривоги. Очевидно, я не відповіла на телефон, коли той задзвонив», – розповіла Матернова, додаючи: «Сьогодні я встановлю на свої телефони чудовий урядовий додаток, який відстежує сигнали російських повітряних атак. Дві години в укритті були гарною нагодою для того, щоб виплеснути назовні весь спектр моїх емоцій, які я тільки могла собі уявити».

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