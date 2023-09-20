Новоназначенный посол Евросоюза прибыла в Украину: Катарина Матернова поделилась впечатлениями

Новоназначенная посол Европейского Союза Катарина Матернова начинает работу в Украине.

Источник фото: Twitter / Katarina Mathernova

Новоназначенная посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила на странице в Facebook о своем приезде для начала своей работы в Украине.

Посол, представляющая Словакию, сообщила, что успешно прибыла в Киев после длительного транзита из Брюсселя через Варшаву.

Матернова также отметила, что вскоре планирует посетить Министерство иностранных дел Украины для вручения верительных грамот. Она выразила свою поддержку и готовность работать в пользу развития отношений между Украиной и Европейским Союзом.

В общем, она поделилась своими первыми впечатлениями от прибытия в Украину, включая инцидент с пребыванием в укрытии во время длительной российской атаки в первую ночь после своего прибытия.

«Чтобы сделать встречу с реальностью военного времени полной, милая Татьяна с рецепции пришла физически разбудить меня в 2:30 ночи, чтобы я пошла в укрытие, поскольку сработала сигнализация воздушной тревоги. Очевидно, я не ответила на телефон, когда тот зазвонил», - рассказала Матернова, добавляя: «Сегодня я установлю на свои телефоны замечательное правительственное приложение, которое отслеживает сигналы российских воздушных атак. Два часа в укрытии были хорошей возможностью для того, чтобы выплеснуть наружу весь спектр моих эмоций, которые я только могла себе представить».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.