Электросамокаты признаются участниками дорожного движения, – Рада готовится одобрить законопроект

Речь идет не только об электросамокатах, а обо всем персональном электрическом транспорте, который в законопроекте именуется «легкое персональное электрическое транспортное средство».

Сегодня прошел подкомитет безопасности в комитете транспорта на тему регулирования электросамокатов. Рассмотрели законопроект 3023 и 5479 о судьбе электросамокатов, – сообщил член Комитета по вопросам транспорта и народный депутат от «Слуги Народа» Александр Горенюк.

Члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта пришли к согласию по ряду правил и ограничений, касающихся пользования персональным электрическим транспортом, включая электросамокаты. Эти новые правила станут частью Правил дорожного движения и будут регулировать использование легкого персонального электрического транспорта, определенного как «легкое персональное электрическое транспортное средство».

Основные положения нового законодательства включают:

- Обязательность шлемов: Использование шлемов не будет обязательным, поскольку это требование существует только в отдельных странах.

- Ограничение скорости: Максимальная скорость персонального электрического транспорта ограничена 25 км/ч.

- Светоотражающие элементы: В темное время суток обязательное использование светоотражающих элементов.

- Приоритет пешеходам: На тротуарах обязательный приоритет предоставляется пешеходам.

- Запрет использования телефонов: Запрещается пользоваться мобильными телефонами во время управления персональным электрическим транспортом.

- Статус электросамокатов: Электросамокаты признаются участниками дорожного движения.

- Место движения: Разрешается двигаться по краю проезжей части дороги, улиц или велосипедных дорожках, расположенных в пределах проезжей части.

- Перевозка пассажиров: Запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев, когда это предусмотрено конструкцией транспортного средства.

- Запрет опьянения: Запрещается управление персональным электрическим транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

- Гармонизация терминологии: Терминология закона гармонизируется с определением «легкого персонального электрического транспорта».

Сейчас законопроект ожидает голосования в комитете и может стать частью обновленных Правил дорожного движения в Украине.

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