Морили голодом и били: ГБР задержало военных, которые неделю держали мужчину в ТЦК во Львовской области

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Спикер Палаты представителей США Маккарти озвучил вопросы, которые задаст Владимиру Зеленскому

В частности, Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что поинтересуется у Владимира Зеленского планом победы и использованием американских средств.

Лишь желание участвовать в действиях по обороне без документального подтверждения зачисления в военные формирования не является основанием освобождения от наказания с испытанием, — Верховный Суд

Осужденный просил освободить его от отбывания наказания с испытанием в связи с необходимостью прохождения военной службы, но в материалах дела в подтверждение этого содержалась только справка за подписью командира сотни Добровольческого украинского корпуса о его добровольном привлечении и нахождении в указанной сотне.

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

Кабмин изменил условия изготовления и поставки средств для снятия информации с каналов связи и других средств негласного получения информации

Правительство ужесточило Лицензионные условия для хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации.

  1. В Украине

Морили голодом и били: ГБР задержало военных, которые неделю держали мужчину в ТЦК во Львовской области

11:24, 20 сентября 2023
Задержаны заместитель начальника военкомата в городе Самбор и военный водитель, которые издевались и избивали мужчину.
Морили голодом и били: ГБР задержало военных, которые неделю держали мужчину в ТЦК во Львовской области
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного Бюро расследований задержали заместителя начальника военкомата в городе Самбор во Львовской области и военного-водителя, которые неделю удерживали в ТЦК мужчину, чтобы заставить его "добровольно" пройти ВЛК. Мужчину избивали, угрожали оружием и морили голодом,  сообщает пресс-служба Бюро.

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября. Они издевались над ним, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.

ГБР начало расследование этого инцидента.

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)

Напомним, что в сети появилось видео, как мужчина в военной форме бьет гражданского руками и ногами, нецензурно выражается и угрожает оружием. Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже отреагировал на скандальное видео.

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