Морили голодом и били: ГБР задержало военных, которые неделю держали мужчину в ТЦК во Львовской области

Задержаны заместитель начальника военкомата в городе Самбор и военный водитель, которые издевались и избивали мужчину.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного Бюро расследований задержали заместителя начальника военкомата в городе Самбор во Львовской области и военного-водителя, которые неделю удерживали в ТЦК мужчину, чтобы заставить его "добровольно" пройти ВЛК. Мужчину избивали, угрожали оружием и морили голодом, сообщает пресс-служба Бюро.

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября. Они издевались над ним, чтобы он "добровольно" прошел военно-врачебную комиссию.

ГБР начало расследование этого инцидента.

Решается вопрос сообщения фигурантам о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)

Напомним, что в сети появилось видео, как мужчина в военной форме бьет гражданского руками и ногами, нецензурно выражается и угрожает оружием. Львовский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже отреагировал на скандальное видео.

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