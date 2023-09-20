Морили голодом і били: ДБР затримало військових, які тиждень тримали чоловіка у ТЦК на Львівщині

Затримано заступника начальника військкомату в місті Самбір та військового-водія, які знущалися і били чоловіка.

Фото: ДБР

Працівники Державного Бюро розслідувань затримали заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія, які тиждень утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його "добровільно" пройти ВЛК. Чоловіка били, погрожували зброєю та морили голодом, повідомляє пресслужба Бюро.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони знущалися над ним аби він "добровільно" пройшов військово-лікарську комісію.

ДБР розпочало розслідування цього інциденту.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Нагадаємо, що у мережі з’явилося відео, як чоловік у військовій формі б'є цивільного руками і ногами, нецензурно висловлюється та погрожує зброєю. Львівський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже відреагував на скандальне відео.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.