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  1. В Україні

Морили голодом і били: ДБР затримало військових, які тиждень тримали чоловіка у ТЦК на Львівщині

11:24, 20 вересня 2023
Затримано заступника начальника військкомату в місті Самбір та військового-водія, які знущалися і били чоловіка.
Морили голодом і били: ДБР затримало військових, які тиждень тримали чоловіка у ТЦК на Львівщині
Фото: ДБР
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Працівники Державного Бюро розслідувань затримали заступника начальника військкомату в місті Самбір на Львівщині та військового-водія, які тиждень утримували у ТЦК чоловіка, щоб змусити його "добровільно" пройти ВЛК. Чоловіка били, погрожували зброєю та морили голодом, повідомляє пресслужба Бюро.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня. Вони знущалися над ним аби він "добровільно" пройшов військово-лікарську комісію.

ДБР розпочало розслідування цього інциденту.

Наразі вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України)

Нагадаємо, що у мережі з’явилося відео, як чоловік у військовій формі б'є цивільного руками і ногами, нецензурно висловлюється та погрожує зброєю. Львівський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки вже  відреагував на скандальне відео. 

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