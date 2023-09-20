Електросамокати визнаються учасниками дорожнього руху, – Рада готується схвалити законопроект

Мова йде не тільки про електросамокати, а про весь персональний електричний транспорт, який в законопроекті йменується «легкий персональний електричний транспортний засіб».

Сьогодні пройшов підкомітет безпеки в комітеті транспорту на тему регулювання електросамокатів. Розглянули законопроект 3023 та 5479 про долю електросамокатів, – повідомив член Комітету з питань транспорту та народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Горенюк.

Члени комітету Верховної Ради України з питань транспорту дійшли згоди щодо низки правил та обмежень, які стосуються користування персональним електричним транспортом, включаючи електросамокати. Ці нові правила стануть частиною Правил дорожнього руху та регулюватимуть використання легкого персонального електричного транспорту, визначеного як «легкий персональний електричний транспортний засіб».

Основні положення нового законодавства включають:

Обов'язковість шоломів: Використання шоломів не буде обов'язковим, оскільки ця вимога існує лише в окремих країнах.

Обмеження швидкості: Максимальна швидкість персонального електричного транспорту обмежена 25 км/год.

Світловідбивальні елементи: У темний час доби обов'язкове використання світловідбивальних елементів.

Пріоритет пішоходам: На тротуарах обов'язковий пріоритет надається пішоходам.

Заборона використання телефонів: Забороняється користуватися мобільними телефонами під час керування персональним електричним транспортом.

Статус електросамокатів: Електросамокати визнаються учасниками дорожнього руху.

Місце руху: Дозволяється рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиць або велосипедних доріжках, розташованих в межах проїзної частини.

Перевезення пасажирів: Забороняється перевозити пасажирів, за винятком випадків, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу.

Заборона сп'яніння: Забороняється керування персональним електричним транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Гармонізація термінології: Термінологія закону гармонізується з визначенням «легкого персонального електричного транспорту».

Зараз законопроект очікує голосування в комітеті та може стати частиною оновлених Правил дорожнього руху в Україні.

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