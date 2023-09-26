Держава компенсуватиме частину або повний об’єм витрат на розмінування земель аграріїв

Держава буде компенсувати витрати на розмінування земель стратегічних підприємств та сільськогосподарських ділянок.

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За даними Мінекономіки такий підхід суттєво прискорить процес очищення земель на тих ділянках, де це можливо. Наразі в Україні аграрії вже використовують 120 тисяч гектарів розмінованих земель. Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної ради.

Міністерство розробляє механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат на розмінування. За запропонованим підходом, якщо аграрна або інша компанія купує послугу розмінування через Prozorro та отримує сертифікат від ліцензованого оператора, держава буде частково або повністю компенсувати витрати. Пілотний конкурс із продажу послуг розмінування вже успішно проведено на Житомирщині, що зекономило 100 тисяч гривень бюджетних коштів.

У бюджеті на 2024 рік закладено 2 мільярди гривень на потреби гуманітарного розмінування. Ці кошти планується використовувати для підтримки сільгосппідприємств, що купують послуги з розмінування через аукціон. Це заохочує розвиток ринку послуг та сприяє швидшому розмінуванню країни.

Також повідомлено про міжнародну донорську конференцію, заплановану на жовтень, щодо гуманітарного розмінування в Україні. Результати цієї конференції допоможуть залучити додаткові кошти для гуманітарного розмінування країни.

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