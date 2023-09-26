Государство будет компенсировать часть или полный объем расходов на разминирование земель аграриев

Государство будет компенсировать расходы на разминирование земель стратегических предприятий и сельскохозяйственных участков.

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По данным Минэкономики такой подход существенно ускорит процесс очистки земель на тех участках, где это возможно. Сейчас в Украине аграрии уже используют 120 тысяч гектаров разминированных земель. Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады.

Министерство разрабатывает механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов на разминирование. По предложенному подходу, если аграрная или другая компания покупает услугу разминирования через Prozorro и получает сертификат от лицензированного оператора, государство будет частично или полностью компенсировать расходы. Пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже успешно проведен на Житомирщине, что сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств.

В бюджете на 2024 год заложено 2 миллиарда гривен на нужды гуманитарного разминирования. Эти средства планируется использовать для поддержки сельхозпредприятий, которые покупают услуги по разминированию через аукцион. Это поощряет развитие рынка услуг и способствует более быстрому разминированию страны.

Также сообщено о международной донорской конференции, запланированной на октябрь, по гуманитарному разминированию в Украине. Результаты этой конференции помогут привлечь дополнительные средства для гуманитарного разминирования страны.

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