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Верховный Суд: В случае вступления в компетенцию соответствующего административного органа его правопреемник обязан выполнить все обязанности такого органа перед участниками административного производства и лицами, способствующими рассмотрению дела, а все решения и действия административного органа являются обязательными для его правопреемника.

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  1. В Украине

Государство будет компенсировать часть или полный объем расходов на разминирование земель аграриев

22:59, 26 сентября 2023
Государство будет компенсировать расходы на разминирование земель стратегических предприятий и сельскохозяйственных участков.
Государство будет компенсировать часть или полный объем расходов на разминирование земель аграриев
Источник фото: УНИАН
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По данным Минэкономики такой подход существенно ускорит процесс очистки земель на тех участках, где это возможно. Сейчас в Украине аграрии уже используют 120 тысяч гектаров разминированных земель. Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады.

Министерство разрабатывает механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов на разминирование. По предложенному подходу, если аграрная или другая компания покупает услугу разминирования через Prozorro и получает сертификат от лицензированного оператора, государство будет частично или полностью компенсировать расходы. Пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже успешно проведен на Житомирщине, что сэкономило 100 тысяч гривен бюджетных средств.

В бюджете на 2024 год заложено 2 миллиарда гривен на нужды гуманитарного разминирования. Эти средства планируется использовать для поддержки сельхозпредприятий, которые покупают услуги по разминированию через аукцион. Это поощряет развитие рынка услуг и способствует более быстрому разминированию страны.

Также сообщено о международной донорской конференции, запланированной на октябрь, по гуманитарному разминированию в Украине. Результаты этой конференции помогут привлечь дополнительные средства для гуманитарного разминирования страны.

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