В случае отказа в предоставлении статуса участника боевых действий, Комиссия предоставляет обоснованное решение об отказе.

Источник фото: censor.net

На медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center объяснили, как получить статус УБД лицам, уволенным с военной службы.

Лицо должно обратиться в ТЦК и СП по месту нахождения на учете со следующими документами:

заявление о рассмотрении вопроса получения УБД;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины;

документ о присвоении идентификационного номера;

два цветных матовых фото 3х4.

ТЦК и СП обращается с запросом в воинскую часть для направления в ТЦК и СП документов, а именно:

справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением 6 к Постановлению КМУ №413;

не менее одного из следующих документов:

выписка (копия) боевых донесений; выписка (копия) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки); выписка (копия) вахтовых журналов, полетных писем; выписка (копия) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, плена.

Не всегда только один из вышеупомянутых документов может стать неоспоримым подтверждением участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны.

После оформления необходимого комплекта документов ТЦК и СП направляют их на проработку Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Комиссия в 30-дневный срок со дня получения ТЦК и СП рассматривает предоставленный пакет документов и принимает решение о признании заявителя участником боевых действий.

В случае отказа в предоставлении статуса участника боевых действий, Комиссия предоставляет обоснованное решение об отказе.

Подразделения социального обеспечения ТЦК и СП после получения решения комиссии о предоставлении лицу статуса УБД организовывают доведение решения комиссии до соответствующего лица и организовывают работу по выдаче удостоверения участника боевых действий лично заявителю.

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