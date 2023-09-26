На медийной площадке Сил обороны, которая координируется Минобороны, Military Media Center объяснили, как получить статус УБД лицам, уволенным с военной службы.
- Лицо должно обратиться в ТЦК и СП по месту нахождения на учете со следующими документами:
- заявление о рассмотрении вопроса получения УБД;
- согласие на сбор и обработку персональных данных;
- заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины;
- документ о присвоении идентификационного номера;
- два цветных матовых фото 3х4.
- ТЦК и СП обращается с запросом в воинскую часть для направления в ТЦК и СП документов, а именно:
- справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением 6 к Постановлению КМУ №413;
- не менее одного из следующих документов:
- выписка (копия) боевых донесений;
- выписка (копия) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);
- выписка (копия) вахтовых журналов, полетных писем;
- выписка (копия) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий, плена.
Не всегда только один из вышеупомянутых документов может стать неоспоримым подтверждением участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны.
- После оформления необходимого комплекта документов ТЦК и СП направляют их на проработку Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
Комиссия в 30-дневный срок со дня получения ТЦК и СП рассматривает предоставленный пакет документов и принимает решение о признании заявителя участником боевых действий.
В случае отказа в предоставлении статуса участника боевых действий, Комиссия предоставляет обоснованное решение об отказе.
- Подразделения социального обеспечения ТЦК и СП после получения решения комиссии о предоставлении лицу статуса УБД организовывают доведение решения комиссии до соответствующего лица и организовывают работу по выдаче удостоверения участника боевых действий лично заявителю.
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