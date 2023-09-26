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Экс-руководителя «АК Киевводоканал» подозревают в растрате 64 млн гривен

20:03, 26 сентября 2023
Экс-руководителю «АК Водоканал»предъявили подозрение в растрате 64 миллионов гривен на «передислокации» плавучей насосной станции.
Экс-руководителя «АК Киевводоканал» подозревают в растрате 64 млн гривен
Источник фото: Kyiv City Guide
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Бывшему руководителю ЧАО «АК Киевводоканал» было сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в крупных размерах из-за злоупотребления служебным положением, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года по инициативе бывшего чиновника и директоров двух департаментов КГГА было принято решение о передислокации плавучей насосной станции, хотя эта станция не подлежала эксплуатации из-за своего технического состояния.

Несмотря на это, из резервного фонда бюджета города Киева было потрачено 64 миллиона гривен, что составляет 90% от общей стоимости запланированных работ. Сейчас работы по передислокации станции так и не выполнены, и денежные средства были потрачены безосновательно.

Ранее в рамках этого уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности директорам двух департаментов КГГА, которые не проверили техническое состояние сооружения перед распоряжением его передислокацией.

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