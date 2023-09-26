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  1. В Україні

Екскерівника «АК Київводоканал» підозрюють у розтраті 64 млн гривень

20:03, 26 вересня 2023
Екскерівнику «АК Водоканал» пред'явили підозру в розтраті 64 мільйонів гривень на «передислокації» плавучої насосної станції.
Екскерівника «АК Київводоканал» підозрюють у розтраті 64 млн гривень
Джерело фото: Kyiv City Guide
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Колишньому керівнику ПрАТ «АК Київводоканал» було повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах через зловживання службовим становищем, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року за ініціативою колишнього посадовця та директорів двох департаментів КМДА було прийнято рішення про передислокацію плавучої насосної станції, хоча ця станція не підлягала експлуатації через свій технічний стан.

Не зважаючи на це, з резервного фонду бюджету міста Києва було витрачено 64 мільйони гривень, що становить 90% від загальної вартості запланованих робіт. Наразі роботи з передислокації станції так і не виконано, і грошові кошти були витрачені безпідставно.

Раніше в рамках цього кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості директорам двох департаментів КМДА, які не перевірили технічний стан споруди перед розпорядженням її передислокацією.

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