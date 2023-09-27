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Альтернатива Кримському мосту: окупанти будують залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком

20:11, 27 вересня 2023
Росіяни будуть залізничне сполучення між тимчасово окупованими територіями, щоб підключитися до прямого сполучення з рф.
Альтернатива Кримському мосту: окупанти будують залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком
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росія намагається побудувати пряме залізничне сполучення між тимчасово окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком, що в подальшому протягнеться до Таганрога та Ростова-на-Дону, що знизить залежність від залізничного сполучення Кримським мостом – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вже розпочато будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. Якщо цей проект вдасться реалізувати, то це дозволить підключити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха до прямого залізничного сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

«На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом», – зазначив Андрющенко.

За його словами, залізничне сполучення з Волновахи на захід продовжується через Розівку, Мелітополь в Крим, а також на північ до Донецька.

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