У Дарницькому районі Києва зафіксовано випадок сказу у кішки

Чоловік, якого вкусила кішка, почав отримувати антирабічне лікування.

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У Дарницькому районі зафіксовано випадок сказу у кішки. Про це повідомляє Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві, пише КМДА.

«З’ясовано, що 22 вересня власник взяв тварину у волонтера на перетримку після проведення стерилізації та утримував її у клітці. 24 вересня під час годування кішка без провокації агресії вкусила господаря за руку. Після цього він відмітив зміни в поведінці тварини – відмова від їжі, майже повна відмова від води. Окрім того, кішка лежала та важко дихала. 28 вересня в першій половині дня вона померла», - сказано у повідомленні.

За результатами досліджень патматеріалу виявлено свічення, характерне для сказу тварин. Потерпілий почав отримувати антирабічне лікування. Також фахівці вживають належні заходи для ліквідації захворювання.

Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Вакцина проти сказу є безкоштовною, для щеплення необхідно лише звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.

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