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У Сьомому апеляційному адмінсуді відповіли на 5 питань про Електронний кабінет

16:50, 4 жовтня 2023
У 7ААС пояснили, як отримати доступ до справи в Електронному кабінеті.
У Сьомому апеляційному адмінсуді відповіли на 5 питань про Електронний кабінет
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У Сьомому апеляційному адміністративному суді відповіли на 5 питань щодо доступу та функціонування Електронного кабінету.

Як отримати доступ до справи в Електронному кабінеті?

Якщо ви звертаєтесь до суду з позовною заявою, апеляційною чи касаційною скаргою, зазначте у цих документах такі дані: своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку (тим більше, що такий обов’язок визначено процесуальними кодексами).  Коли справу буде зареєстровано в автоматизованій системі діловодства суду, ви отримаєте доступ до неї у своєму Електронному кабінеті.

Якщо ви подаєте позовну заяву, апеляційну чи касаційну скаргу як представник, поряд з відомостями про особу, яку ви представляєте, зазначте своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку. Також ви можете звернутися до фізичної чи юридичної особи, яку представляєте, для того щоб вона надала вам довіреність в електронній формі. У такому разі довіритель сформує у своєму Електронному кабінеті довіреність, у якій визначить обсяг ваших повноважень (перелік дій, які ви зможете вчиняти засобами Е-суду). Якщо довіреність в електронній формі видана з правом передоручення, ви зможете надати таку довіреність іншому користувачеві Електронного суду.

Якщо ви хочете отримати доступ до справи, яку вже розглядають у суді або розглянули, зверніться до суду із заявою про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді (внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи).  Після того як суд розгляне вашу заяву та внесе інформацію до автоматизованої системи діловодства суду, матеріали справи стануть доступними для вас в Електронному кабінеті.

У мене є доступ до справи в Електронному кабінеті. Чому я не бачу сканованих документів у справі?

Скановані копії усіх документів, що надходять до суду та стосуються розгляду справи, прикріплюються в автоматизованій системі діловодства суду до першого документа у справі. Таким документом може бути позовна заява, апеляційна або касаційна скарга.

Для того щоб ознайомитись зі сканованими документами справи в Електронному кабінеті, виділіть перший документ у справі та прогорніть сторінку донизу. Там ви побачите вкладку: «Додатки», відкривши яку отримаєте доступ до сканованих документів.

Я отримав ухвалу про відкриття провадження. Коли до мого Електронного кабінету надішлють копію позовної заяви/апеляційної, касаційної скарги?

Якщо вам надійшла ухвала про відкриття провадження (апеляційного, касаційного провадження), для ознайомлення зі сканованими копіями позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги та доданими до них документами, виділіть перший документ у справі, прогорніть сторінку донизу та відкрийте вкладку: «Додатки».

Коли секретар судового засідання надішле копію рішення до Електронного кабінету?

Секретар судового засідання не надсилає копії судових рішень та скановані копії документів у справі до Електронних кабінетів учасників справи. Це робить Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система автоматично. Копії судових рішень надсилаються одразу після їх підписання кваліфікованими електронними підписами суддів та надсилання до Єдиного державного реєстру судових рішень, а скановані копії документів у справі – після внесення їх до автоматизованої системи діловодства суду.

Однак варто враховувати, що процес синхронізації автоматизованої системи діловодства суду з Електронним кабінетом може тривати від 1 до 3 днів.

Я отримав копію рішення в Електронному кабінеті. Коли мені надішлють паперовий примірник судового рішення?

Якщо ви зареєструвались в Електронному суді, суд надсилатиме вам усі документи у справах, у яких ви берете участь, тільки в електронній формі до вашого Електронного кабінету. Відповідно паперовий примірник судового рішення надсилатися не буде, однак ви можете його отримати у суді за окремою заявою.

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