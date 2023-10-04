Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Наявність у матеріалах провадження повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою, а також підпис цієї особи, однак відсутні відомості про дату, час відправки повідомлення, адреси електронної пошти учасників, на які його направлено, а також підтвердження факту направлення такого повідомлення, як і дані про отримання обвинуваченим та його захисником письмового повідомлення про призначення апеляційного розгляду, свідчить про неналежне повідомлення сторін. На цьому наголосив Касаційний кримінальний суд у постанові від 30.08.2023 по справі № 301/2470/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що всупереч вимогам ст. 405 КПК апеляційний розгляд проведено за відсутності обвинуваченого та його захисника, які не були належним чином повідомлені про дату і час судового засідання. Таким чином, було порушено визначене ст. 42 КПК право обвинуваченого на захист, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Позиція ККС ВС

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС доходить висновку, що розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції було здійснено за відсутності обвинуваченого та його захисника, належним чином не повідомлених про дату, час і місце апеляційного перегляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК особа викликається до суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. При цьому суд повинен переконатися, що таке повідомлення мало місце.

Згідно із ч. 1 ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Проте з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначених вимог кримінального процесуального закону апеляційний суд не дотримався, а викладені в касаційній скарзі доводи є небезпідставними.

У цих матеріалах міститься повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою, а також підпис цієї особи. При цьому відомості про дату, час надіслання повідомлення, адреси електронної пошти учасників, на які його направлено, а також підтвердження щодо факту його направлення, - відсутні.

Матеріали кримінального провадження не містять даних про отримання обвинуваченим та його захисником також і письмового повідомлення про призначення апеляційного розгляду.

З огляду на те, що сторона захисту у доводах касаційної скарги заперечує той факт, що була повідомлена про день, час та місце судового розгляду, а матеріали справи не містять підтвердження того, що таке повідомлення дійсно мало місце, колегія суддів Верховного Суду не має підстав до спростування відповідних доводів, з огляду на що не вважає обґрунтованим висновок апеляційного суду стосовно того, що повідомлення обвинуваченого та його захисника за вказаних вище обставин є належним для позитивного вирішення питання про проведення апеляційного розгляду без участі обвинуваченого та його захисника.

Спираючись на викладене вище колегія суддів доходить висновку, що розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції було здійснено за відсутності обвинуваченого та його захисника, не повідомлених про дату, час і місце апеляційного перегляду відповідно до вимог процесуального закону.

Вказане невиконання судом апеляційної інстанції вимог ч. 4 ст. 405 КПК позбавило сторону захисту можливості брати участь у судовому розгляді, зокрема, виступити в судових дебатах, які є важливою частиною судового розгляду, де обвинувачений та інші, зазначені в ч. 1 ст. 364 КПК учасники судового провадження виступають із промовами з питань, що підлягають вирішенню судом під час постановлення судового рішення та з метою обґрунтування і доведення переконливості власної процесуальної позиції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.