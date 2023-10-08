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Записи от имени секретаря судебного заседания об уведомлении участников по электронной почте недостаточно для подтверждения уведомления о судебном разбирательстве, - КУС ВС

18:00, 8 октября 2023
В материалах дела содержалось уведомление участников судебного производства о назначении апелляционного разбирательства, на обороте которого имеется запись от имени секретаря судебного заседания об уведомлении участников по электронной почте.
Записи от имени секретаря судебного заседания об уведомлении участников по электронной почте недостаточно для подтверждения уведомления о судебном разбирательстве, - КУС ВС
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Наличие в материалах производства уведомления участников судебного производства о назначении апелляционного разбирательства, на обороте которого имеется запись от имени секретаря судебного заседания о уведомлении участников по электронной почте, а также подпись этого лица, однако отсутствуют сведения о дате, времени отправки сообщения, адреса электронной почты участников, на которые он направлен, а также подтверждение факта направления такого уведомления, как и данные о получении обвиняемым и его защитником письменного уведомления о назначении апелляционного разбирательства, свидетельствует о ненадлежащем уведомлении сторон. Об этом заявил Кассационный уголовный суд в постановлении от 30.08.2023 по делу № 301/2470/20.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що всупереч вимогам ст. 405 КПК апеляційний розгляд проведено за відсутності обвинуваченого та його захисника, які не були належним чином повідомлені про дату і час судового засідання. Таким чином, було порушено визначене ст. 42 КПК право обвинуваченого на захист, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Позиція ККС ВС

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС доходить висновку, що розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції було здійснено за відсутності обвинуваченого та його захисника, належним чином не повідомлених про дату, час і місце апеляційного перегляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК особа викликається до суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. При цьому суд повинен переконатися, що таке повідомлення мало місце.

Згідно із ч. 1 ст. 136 КПК належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Проте з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначених вимог кримінального процесуального закону апеляційний суд не дотримався, а викладені в касаційній скарзі доводи є небезпідставними.

У цих матеріалах міститься повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою, а також підпис цієї особи. При цьому відомості про дату, час надіслання повідомлення, адреси електронної пошти учасників, на які його направлено, а також підтвердження щодо факту його направлення, - відсутні.

Матеріали кримінального провадження не містять даних про отримання обвинуваченим та його захисником також і письмового повідомлення про призначення апеляційного розгляду.

З огляду на те, що сторона захисту у доводах касаційної скарги заперечує той факт, що була повідомлена про день, час та місце судового розгляду, а матеріали справи не містять підтвердження того, що таке повідомлення дійсно мало місце, колегія суддів Верховного Суду не має підстав до спростування відповідних доводів, з огляду на що не вважає обґрунтованим висновок апеляційного суду стосовно того, що повідомлення обвинуваченого та його захисника за вказаних вище обставин є належним для позитивного вирішення питання про проведення апеляційного розгляду без участі обвинуваченого та його захисника.

Спираючись на викладене вище колегія суддів доходить висновку, що розгляд кримінального провадження в суді апеляційної інстанції було здійснено за відсутності обвинуваченого та його захисника, не повідомлених про дату, час і місце апеляційного перегляду відповідно до вимог процесуального закону.

Вказане невиконання судом апеляційної інстанції вимог ч. 4 ст. 405 КПК позбавило сторону захисту можливості брати участь у судовому розгляді, зокрема, виступити в судових дебатах, які є важливою частиною судового розгляду, де обвинувачений та інші, зазначені в ч. 1 ст. 364 КПК учасники судового провадження виступають із промовами з питань, що підлягають вирішенню судом під час постановлення судового рішення та з метою обґрунтування і доведення переконливості власної процесуальної позиції.

Автор: Наталья Мамченко

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