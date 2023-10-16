Яка ситуація на ринку електромобілів в Україні за підсумками трьох кварталів цього року

Львівська область та Київ займають лідерські позиції серед реєстрацій електромобілів. Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Так, за підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тис. авто на електротязі (BEV).
З них:
- нових – 4,9 тис. од.;
- вживаних – 19,3 тис. од.
Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:
- Львівська область – 3199 од. (90% вживані);
- місто Київ – 3176 од. (64% вживані);
- Дніпропетровська область – 2006 од. (76% вживані);
- Київська область – 1763 од. (67% вживані);
- Вінницька область – 1502 од. (89% вживані).
В частині нових авто бестселером на цих ринках став VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – на Львівщині, Дніпропетровщині та Вінниччині;
- TESLA Model 3 – у Києві та на Київщині.
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