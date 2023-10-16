Яка ситуація на ринку електромобілів в Україні за підсумками трьох кварталів цього року

За підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тисячі авто на електротязі.

Зображення: freepik.com

Львівська область та Київ займають лідерські позиції серед реєстрацій електромобілів. Про це розповіли у асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Так, за підсумками трьох кварталів поточного року, український автопарк поповнили 24,2 тис. авто на електротязі (BEV).

З них:

нових – 4,9 тис. од.;

вживаних – 19,3 тис. од.

Найбільші показники з реєстрацій електричних авто продемонстрували:

Львівська область – 3199 од. (90% вживані);

місто Київ – 3176 од. (64% вживані);

Дніпропетровська область – 2006 од. (76% вживані);

Київська область – 1763 од. (67% вживані);

Вінницька область – 1502 од. (89% вживані).

В частині нових авто бестселером на цих ринках став VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

NISSAN Leaf – на Львівщині, Дніпропетровщині та Вінниччині;

TESLA Model 3 – у Києві та на Київщині.

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