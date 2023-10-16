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  1. В Україні

ФК «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером Патріком ван Леувеном

19:29, 16 жовтня 2023
Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.
ФК «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером Патріком ван Леувеном
Джерело фото: facebook.com/fcshakhtar
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Футбольний клуб «Шахтар» оголосив про припинення дії контракту з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном після трьох місяців роботи з ним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Що стало причиною припинення співпраці у клубі не зазначили.

Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.

Патрік ван Леувен очолював «гірників» від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.

Виконувачем обов’язків головного тренера «Шахтаря» став Дарійо Срна.

«Дарійо Срна готуватиме «Шахтар» до наступних матчів як виконувач обов’язків головного тренера», - зазначили у клубі.

Також ми писали, що 19-річний гравець юнацької команди «Шахтаря» зник після матчу у Бельгії.

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