На Харківщині 14-річний хлопчик підірвався на протипіхотній міні

У селі Кам'янка хлопець отримав травму стопи.

Фото: zmina.info

У неділю, 15 жовтня, у селі Кам'янка Ізюмського району Харківської області, підліток 2008 р.н. отримав поранення внаслідок підриву на протипіхотній міні. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За попередніми даними, він разом з батьком збирав металобрухт та натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка».

«Наразі постраждалий госпіталізований з діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині двоє підлітків підірвалися на міні.

Напомним, на Харківщині бензовоз підірвався на міні, є загиблий.

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