В Харьковской области 14-летний мальчик подорвался на противопехотной мине

В селе Каменка парень получил травму стопы.

Фото: zmina.info

В воскресенье, 15 октября, в селе Каменка Изюмского района Харьковской области, подросток 2008 г.р. получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

По предварительным данным, он вместе с отцом собирал металлолом и наткнулся на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

«Пострадавший госпитализирован с диагнозом минно-взрывная травма и ранение правой стопы», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине двое подростков подорвались на мине.

Напомним, на Харьковщине бензовоз подорвался на мине, есть погибший.

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