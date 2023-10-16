Как оставаться онлайн, даже если нет дома света: советы от Минцифры

Инструкция от Минцифры для домашнего интернета.

Изображение: freepik.com

Украинцам рассказали, как сделать домашний интернет устойчивым к обесточиваниям. В Министерстве цифровой трансформации Украины представили инструкцию для домашнего интернета.

Так, прежде всего советуют уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии хPON.

Если перешел:

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Если не перешел:

Найдите ближайшего провайдера с хPON-сетью и подайте заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, скооперируйтесь с соседями.

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