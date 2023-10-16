Скрывался от работников военкомата: суд вынес приговор уклонисту

Мужчина, пытаясь избежать службы в ВСУ, скрывался от работников военкомата, а в дальнейшем и от следствия.

В Черкасской области суд признал виновным местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 27-летний житель г. Корсунь-Шевченковский, находясь на военном учете в Черкасском РТЦК и СП, будучи должным образом уведомлен о последствиях неявки по вызову, с целью уклонения от призыва по мобилизации без уважительных причин не прибыл в военкомат для последующего прохождения военной службы.

«Обвиняемый еще в сентябре прошлого года прошел медицинское освидетельствование и был признан пригодным для военной службы. В марте 2023 года он получил под личную подпись повестку о вызове в РТЦК и СП для отправки в воинскую часть.

Однако, пытаясь избежать службы в Вооруженных силах Украины, скрывался от работников военкомата, а в дальнейшем и от следствия. В суде обвиняемый безоговорочно признал свою вину», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с установлением испытательного срока на 2 года.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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