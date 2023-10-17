Какие банкноты чаще всего можно увидеть в кошельках украинцев: НБУ назвал наиболее распространенную купюру

На 1 октября на одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет.

Национальный банк назвал наиболее распространенную банкноту в Украине.

Так, по состоянию на 1 октября 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

По данным НБУ, меньше всего в наличном обороте банкнот находится номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами.

Среди оборотных монет меньше номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, с начала года выросла 11,8 млрд грн или на 1,6% до 727,9 млрд гривен по состоянию на 1 октября.

В частности, более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. гривен, а также 14,4 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд. гривен.

Как отметили в НБУ, за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы», - говорится в сообщении.

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