Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Пожизненный статус публичного лица для депутатов, судей ВС, членов ВККС и ВСП, – стала известна финальная редакция законопроекта

Уже 17 октября Верховная Рада может принять закон, вводящий пожизненный статус публично значимого лица для народных депутатов, судей Верховного Суда, членов ВККС, Высшего совета правосудия и других топ-чиновников.

У членов ВККС разошлись мнения относительно предоставления членам ОСД полного доступа к судейским досье

Между членами ВККС нет единства о передаче ОСД полных данных по судьям.

Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.

Высший совет правосудия приступит к рассмотрению жалоб на судей, - Владимир Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о Службе дисциплинарных инспекторов, запускающий процесс рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

  1. В Украине
  2. / Общество

Какие банкноты чаще всего можно увидеть в кошельках украинцев: НБУ назвал наиболее распространенную купюру

10:15, 17 октября 2023
На 1 октября на одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет.
Какие банкноты чаще всего можно увидеть в кошельках украинцев: НБУ назвал наиболее распространенную купюру
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальный банк назвал наиболее распространенную банкноту в Украине.

Так, по состоянию на 1 октября 2023 года в наличном обращении больше банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот в обращении), монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества монет в обращении).

По данным НБУ, меньше всего в наличном обороте банкнот находится номиналами 50 гривен (4,5% от общего количества банкнот в обращении) и 10 гривен (3,3%), что постепенно заменяется соответствующими монетами.

Среди оборотных монет меньше номиналом 10 гривен (около 1,3% от общего количества монет в обращении).

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, с начала года выросла 11,8 млрд грн или на 1,6% до 727,9 млрд гривен по состоянию на 1 октября.

В частности, более 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 721,3 млрд. гривен, а также 14,4 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 млрд. гривен.

Как отметили в НБУ, за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області