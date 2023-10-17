Бил бездомного кота об асфальт: в Киеве задержали живодера

Злоумышленнику, который хотел убить кота, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении мужчине, который, намереваясь лишить жизни беспризорного животного, нанес ему телесные повреждения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, на проспекте Павла Тычины злоумышленник избивал бездомного кота об асфальт и не реагировал на просьбы местных жителей остановиться.

«В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Ранее в Киевской области задержали ветеринара-живодера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.