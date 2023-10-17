Бил бездомного кота об асфальт: в Киеве задержали живодера

В Киеве правоохранительные органы сообщили о подозрении мужчине, который, намереваясь лишить жизни беспризорного животного, нанес ему телесные повреждения.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, на проспекте Павла Тычины злоумышленник избивал бездомного кота об асфальт и не реагировал на просьбы местных жителей остановиться.
«В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины», - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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