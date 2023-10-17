Бив безпритульного кота об асфальт: у Києві затримали живодера

Зловмиснику, який хотів вбити кота, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру чоловікові, який маючи намір позбавити життя безпритульну тварину, наніс їй тілесні ушкодження.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, на проспекті Павла Тичини зловмисник бив безпритульного кота об асфальт та не реагував на прохання місцевих жителів зупинися.

«У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше на Київщині затримали ветеринара-живодера.

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