Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Довічний статус публічної особи для депутатів, суддів ВС, членів ВККС та ВРП, – стала відома фінальна редакція законопроекту

Вже 17 жовтня Верховна Рада може ухвалити закон, який вводить довічний статус публічно значущої особи для народних депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС, Вищої ради правосуддя та інших топ-посадовців.

У членів ВККС розійшлися думки щодо надання членам ГРД повного доступу до суддівських досьє

Між членами ВККС немає єдності щодо передачі ГРД повних даних стосовно суддів.

Припинення державної служби у разі виходу на пенсію та продовження перебування на держслужбі після досягнення 65-річного віку – роз’яснення НАДС

Вихідна допомога держслужбовцям, які звільняються на пенсію, виплачується лише одноразово.

Вища рада правосуддя розпочне розгляд скарг на суддів, - Володимир Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський підписав закон про Службу дисциплінарних інспекторів, який запускає процес розгляду скарг на суддів Вищою радою правосуддя.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

  1. В Україні

Бив безпритульного кота об асфальт: у Києві затримали живодера

08:01, 17 жовтня 2023
Зловмиснику, який хотів вбити кота, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.
Бив безпритульного кота об асфальт: у Києві затримали живодера
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві правоохоронні органи повідомили про підозру чоловікові, який маючи намір позбавити життя безпритульну тварину, наніс їй тілесні ушкодження.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, на проспекті Павла Тичини зловмисник бив безпритульного кота об асфальт та не реагував на прохання місцевих жителів зупинися.

«У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України», - сказано у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Раніше на Київщині затримали ветеринара-живодера.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Лариса Бородіна
    Лариса Бородіна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області