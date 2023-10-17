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Які банкноти найчастіше можна побачити в гаманцях українців: НБУ назвав найбільш поширену купюру

10:15, 17 жовтня 2023
Станом на 1 жовтня на одного жителя України припадало: 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет .
Які банкноти найчастіше можна побачити в гаманцях українців: НБУ назвав найбільш поширену купюру
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Національний банк назвав найбільш розповсюджену банкноту в Україні.

Так, станом на 1 жовтня 2023 року в готівковому обігу найбільше банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу).

За даними НБУ, найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами.

Серед обігових монет найменше номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).

На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року - 71 та 169 шт. відповідно).

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року, зросла 11,8 млрд грн або на 1,6% до 727,9 млрд гривень станом на 1 жовтня.

Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд гривень, а також 14,4 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,4 млрд гривень.

Як зазначили в НБУ, за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси», - йдеться в повідомленні.

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