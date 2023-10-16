Переховувався від працівників військкомату: суд виніс вирок ухилянту

Чоловік, намагаючись уникнути служби в ЗСУ, переховувався від працівників військкомату, а в подальшому і від слідства.

На Черкащині суд визнав винним місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 27-річний житель м. Корсунь-Шевченківський, перебуваючи на військовому обліку в Черкаському РТЦК та СП, будучи належним чином повідомленим про наслідки неявки за викликом, з метою ухилення від призову за мобілізацією без поважних причин не прибув до військкомату для подальшого проходження військової служби.

«Обвинувачений ще у вересні минулого року пройшов медичний огляд та був визнаний придатним для військової служби. У березні 2023 року він отримав під особистий підпис повістку про виклик до РТЦК та СП для відправлення у військову частину.

Однак, намагаючись уникнути служби в Збройних Силах України, переховувався від працівників військкомату, а в подальшому і від слідства. У суді обвинувачений беззаперечно визнав свою вину», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що суд визнав чоловіка винним у вчиненні вказаного злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з встановленням іспитового строку на 2 роки.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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