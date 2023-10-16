Як залишатися онлайн, навіть якщо немає вдома світла: поради від Мінцифри

Інструкція від Мінцифри для домашнього інтернету.

Зображення: freepik.com

Українцям розповіли, як зробити домашній інтернет стійким до знеструмлень. У Міністерстві цифрової трансформації України презентували інструкцію для домашнього інтернету.

Так, перш за все рядять уточнити у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією хPON.

Якщо перейшов:

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Якщо не перейшов:

Знайдіть найближчого провайдера з хPON-мережею та подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, скооперуйтеся вз сусідами.

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