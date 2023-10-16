ФК «Шахтер» прекратил сотрудничество с главным тренером Патриком ван Леувеном

Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Источник фото: facebook.com/fcshakhtar

Футбольный клуб «Шахтер» объявил о прекращении действия контракта с главным тренером клуба Патриком ван Леувеном после трех месяцев работы с ним.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Что стало причиной прекращения сотрудничества в клубе не отметили.

Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Патрик ван Леувен возглавлял «горняков» с июля 2023 года. За это время команда провела 12 официальных матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» стал Дарийо Срна.

«Дарио Срна будет готовить «Шахтер» к следующим матчам как исполняющий обязанности главного тренера», - отметили в клубе.

Также мы писали, что 19-летний игрок юношеской команды «Шахтера» пропал после матча в Бельгии.

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