Какая ситуация на рынке электромобилей в Украине по итогам трех кварталов этого года

Львовская область и Киев занимают лидерские позиции среди регистраций электромобилей. Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
Так, по итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тыс. авто на электротяге (BEV).
Из них:
- новых – 4,9 тыс. ед.;
- подержанных – 19,3 тыс. ед.
Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали:
- Львовская область – 3199 ед. (90% подержанные);
- город Киев – 3176 ед. (64% подержанные);
- Днепропетровская область – 2006 ед. (76% подержанные);
- Киевская область – 1763 ед. (67% подержанные);
- Винницкая область - 1502 ед. (89% подержанные).
В части новых авто бестселлером на этих рынках стал Volkswagen ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- NISSAN Leaf – на Львовщине, Днепропетровщине и Винниччине;
- TESLA Model 3 – в Киеве и Киевской области.
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