Какая ситуация на рынке электромобилей в Украине по итогам трех кварталов этого года

По итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тысяч авто на электротяге.

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Львовская область и Киев занимают лидерские позиции среди регистраций электромобилей. Об этом рассказали в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Так, по итогам трех кварталов текущего года украинский автопарк пополнили 24,2 тыс. авто на электротяге (BEV).

Из них:

новых – 4,9 тыс. ед.;

подержанных – 19,3 тыс. ед.

Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали:

Львовская область – 3199 ед. (90% подержанные);

город Киев – 3176 ед. (64% подержанные);

Днепропетровская область – 2006 ед. (76% подержанные);

Киевская область – 1763 ед. (67% подержанные);

Винницкая область - 1502 ед. (89% подержанные).

В части новых авто бестселлером на этих рынках стал Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

NISSAN Leaf – на Львовщине, Днепропетровщине и Винниччине;

TESLA Model 3 – в Киеве и Киевской области.

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