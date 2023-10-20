Українці зможуть отримати компенсацію за знищене на окупованих територіях майно, — Мінвідновлення

Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене на окупованих територіях країни майно. Для цього вже розроблено технічне рішення. Про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Наталія Козловська, передає Інтерфакс-Україна.
«Люди отримуватимуть компенсацію за знищене майно і на неокупованих територіях, і на окупованих. Ми розробили досить складне технічне рішення, яке органам місцевого самоврядування дасть можливість упевнитися, що житло має статус зруйнованого, без підтвердження на місці, щоб не наражати людей на воєнну небезпеку», - сказала вона.
Заступниця міністра додала, що такий сертифікат у разі втрати житла в зруйнованому багатоповерховому будинку можна буде використати на купівлю квартири на неокупованій території України; у разі ж знищеного приватного будинку - на відновлення або будівництво на земельній ділянці на неокупованій території.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.