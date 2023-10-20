Українці зможуть отримати компенсацію за знищене на окупованих територіях майно, — Мінвідновлення

Для цього вже розроблено технічне рішення.

Українці зможуть отримувати компенсацію за знищене на окупованих територіях країни майно. Для цього вже розроблено технічне рішення. Про це повідомила заступниця міністра Мінвідновлення Наталія Козловська, передає Інтерфакс-Україна.

«Люди отримуватимуть компенсацію за знищене майно і на неокупованих територіях, і на окупованих. Ми розробили досить складне технічне рішення, яке органам місцевого самоврядування дасть можливість упевнитися, що житло має статус зруйнованого, без підтвердження на місці, щоб не наражати людей на воєнну небезпеку», - сказала вона.

Заступниця міністра додала, що такий сертифікат у разі втрати житла в зруйнованому багатоповерховому будинку можна буде використати на купівлю квартири на неокупованій території України; у разі ж знищеного приватного будинку - на відновлення або будівництво на земельній ділянці на неокупованій території.

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