Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях имущество, — Минвосстановления

Для этого уже разработано техническое решение.

Украинцы смогут получать компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях страны имущество. Для этого уже разработано техническое решение. Об этом сообщила заместитель министра Минвосстановления Наталья Козловская, передает Интерфакс-Украина.

«Люди будут получать компенсацию за уничтоженное имущество и на неоккупированных территориях и на оккупированных. Мы разработали достаточно сложное техническое решение, которое органам местного самоуправления позволит убедиться, что жилье имеет статус разрушенного, без подтверждения на месте, чтобы не подвергать людей военной опасности», - сказала она.

Замминистра добавила, что такой сертификат в случае потери жилья в разрушенном многоэтажном доме можно будет использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины; в случае уничтоженного частного дома - на восстановление или строительство на земельном участке на неоккупированной территории.

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