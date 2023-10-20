Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях имущество, — Минвосстановления

Украинцы смогут получать компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях страны имущество. Для этого уже разработано техническое решение. Об этом сообщила заместитель министра Минвосстановления Наталья Козловская, передает Интерфакс-Украина.
«Люди будут получать компенсацию за уничтоженное имущество и на неоккупированных территориях и на оккупированных. Мы разработали достаточно сложное техническое решение, которое органам местного самоуправления позволит убедиться, что жилье имеет статус разрушенного, без подтверждения на месте, чтобы не подвергать людей военной опасности», - сказала она.
Замминистра добавила, что такой сертификат в случае потери жилья в разрушенном многоэтажном доме можно будет использовать на покупку квартиры на неоккупированной территории Украины; в случае уничтоженного частного дома - на восстановление или строительство на земельном участке на неоккупированной территории.
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