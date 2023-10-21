Предложила следователю $3000 за закрытие уголовного производства: задержали киевлянку

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 47-летней жительнице столицы, разоблаченной при предоставлении неправомерной выгоды сотруднице полиции за закрытие уголовного производства
Как сообщила Киевская городская прокуратура, женщина, предоставившая взятку, является родственницей подозреваемого в краже из супермаркета. Мужчину разоблачили «на горячем» с похищенным товаром на 1 тыс. 700 грн. При этом при осмотре у него были обнаружены денежные средства в сумме около 14 тыс. гривен.
«Для избежания родственником уголовной ответственности женщина начала предлагать следователю за 3 тыс. долларов США «решить вопрос» о закрытии уголовного производства путем целенаправленного пропуска сроков досудебного расследования.
Полицейская сразу сообщила о коррупционном предложении сотрудникам внутренней безопасности НПУ», - говорится в сообщении.
В ходе контроля за совершением преступления стражи порядка задокументировали факты предложения неправомерной выгоды и задержали взяточницу непосредственно во время передачи оговоренной суммы средств.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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