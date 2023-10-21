Запропонувала слідчій $3000 за закриття кримінального провадження: затримали киянку

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 47-річній мешканці столиці, яку викрили при наданні неправомірної вигоди поліцейській за закриття кримінального провадження

Як повідомила Київська міська прокуратура, жінка, яка надала хабар, є родичкою підозрюваного у крадіжці з супермаркету. Чоловіка викрили «на гарячому» з викраденим товаром на 1 тис 700 грн. При цьому при огляді у нього виявили грошові кошти у сумі близько 14 тис. гривень.

«Задля уникнення родичем кримінальної відповідальності, жінка почала пропонувати слідчій за 3 тис. доларів США «вирішити питання» про закриття кримінального провадження шляхом цілеспрямованого пропуску строків досудового розслідування.

Поліцейська одразу повідомила про корупційну пропозицію співробітникам внутрішньої безпеки НПУ», - сказано у повідомленні.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували факти пропозиції неправомірної вигоди та затримали хабародавицю безпосередньо під час передачі обумовленої суми коштів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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