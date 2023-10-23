400$ за успішну здачу сесії: керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ викрито на хабарі

За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй «благодійний внесок».

Підполковнику поліції - керівниці відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй «благодійний внесок». За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їх учбових результатів. Також за 400 доларів посадовиця мала посприяти двом студентам в успішній здачі сесії.

У ході слідства задокументовано одержання нею понад 37 тис грн хабара», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини оговореної суми.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами Київської обласної прокуратури спільно з оперативними працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Досудове розслідування триває.

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