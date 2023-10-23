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400$ за успешную сдачу сессии: руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел разоблачена на взятке

13:42, 23 октября 2023
По данным следствия, подозреваемая требовала от студентов учебной группы внести ей «благотворительный взнос».
400$ за успешную сдачу сессии: руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел разоблачена на взятке
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Подполковник полиции - руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел уведомлен о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, подозреваемая требовала от студентов учебной группы внести ей «благотворительный взнос». За это она обещала лояльное отношение к будущим юристам и положительную оценку их учебных результатов. Также за 400 долларов должностное лицо должно было помочь двум студентам в успешной сдаче сессии.

В ходе следствия задокументировано получение ею более 37 тыс. грн. взятки», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части оговоренной суммы.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами Киевской областной прокуратуры совместно с оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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