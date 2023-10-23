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Ударил подростка ножом в грудь: в Киеве задержали убийцу

14:15, 23 октября 2023
В Киеве во время внезапного конфликта злоумышленник дарил 14-летнего парня ножом в грудь.
Ударил подростка ножом в грудь: в Киеве задержали убийцу
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В воскресенье, 22 октября, в Киеве на улице Пражской мужчина убил несовершеннолетнего парня и скрылся с места инцидента, передает пресс-служба столичной полиции.

Потерпевший получил несовместимые с жизнью травмы в результате конфликта с незнакомцем, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сначала между парнем и мужчиной возник спор из-за замечаний, которые незнакомец сделал несовершеннолетнему, а затем ударил подростка ножом в грудь. После совершенного нападавший покинул место совершения преступления, а очевидцы вызвали «скорую». Врачи около получаса пытались реанимировать потерпевшего, но вынуждены были констатировать его смерть», – рассказал следователь Днепровского управления полиции Юрий Черныш.

По его словам, участковые офицеры полиции разыскали мужчину по месту жительства. Орудие преступления – нож, со следами бурого цвета, злоумышленник попросил спрятать свою соседку.

«Мы изъяли вещдоки из ее квартиры и направили на соответствующую экспертизу. Тело погибшего также направлено на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного установления причин смерти», - добавил он.

Злоумышленником оказался киевлянин, 1977 года, его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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