Депутаты предлагают улучшить сбор налогов с таксистов, курьеров, репетиторов, сантехников, маникюрщиц и обязать веб-сайты сообщать об их заработке

Для специалистов, предоставляющих услуги по ремонту и уходу на дому и работающих с онлайн-платформами, в частности, курьеров, таксистов, сантехников, парикмахеров предлагают ввести специальный режим налогообложения и обязать веб-платформы передавать данные об их заработке.

Источник фото: emaster.in.ua

Как известно, в Украине существует немало веб-платформ, аккумулирующих в себе разных специалистов по предоставлению услуг ремонта квартир, приборов, уборки, красоты и т. д. Народные депутаты предлагают собирать данные с таких платформ о заработке соответствующих специалистов, а самим специалистам предложить специальный режим налогообложения. Такие изменения предусмотрены законопроектом 10166 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности, от 20 октября, автором которого выступает народный депутат Ярослав Железняк вместе с коллегами Даниилом Гетманцевым, Галиной Третьяковой и другими.

Так, в Налоговый кодекс предлагают ввести термин цифровая платформа – любое программное обеспечение, включая вебсайт или его часть и приложения, в том числе мобильные приложения, доступные пользователям, позволяющие физическим лицам прямо или косвенно получать доходы от отдельных видов деятельности, определенных статьей 178-1 ПК, путем организации предоставления услуг третьим лицам – пользователям цифровой платформы.

Операторы цифровых платформ в течение 20 календарных дней после завершения отчетного (налогового) квартала обязаны представлять Государственной налоговой службе информацию о суммах доходов, полученных с использованием цифровой платформы физическими лицами, которые сообщили оператору цифровой платформы о применении специального режима налогообложения.

В свою очередь, для таксистов, курьеров, сантехников, электриков и других лиц, оказывающих услуги и работающих с онлайн-платформами, а также переводчиков, репетиторов, маникюрщиц и т. п. депутаты предлагают ввести специальный режим налогообложения, чтобы собрать средства в бюджет.

Как указывают авторы, в Украине действует упрощенная система налогообложения, удобная для тех физических лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность на постоянной основе, и для которых такая деятельность является основной. Однако существует проблема негибкости сроков перехода на единый налог и невозможность делать это эпизодически при необходимости. По этой причине получать дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например, сезонной) основе в формальном секторе для физических лиц обременительно и невыгодно.

Кроме того, определенная часть граждан не готова регистрироваться из-за опасений относительно процесса регистрации и прекращения физического лица-предпринимателя, дополнительной отчетности, возможных проверок и т.п.

При этом, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году примерно 3,06 миллиона физических лиц (19,5% от общего количества рабочей силы) определяли себя как неофициально занятых.

Около 300 тысяч водителей, занимающихся перевозками на заказ легковыми автомобилями, сотрудничают с «цифровыми платформами». По мнению депутатов, от 63% до 100% из постоянно занятых будут, вероятно, готовы осуществлять свою деятельность официально, но без оформления статуса физического лица-предпринимателя и с налогообложением своих доходов по ставке в пределах 5-6% от поступлений.

В целом фискальный эффект от своего предложения депутаты оценивают в 1939 млн грн из потенциально возможных 2520 млн грн.

Что касается других категорий неофициально занятых, то, согласно данным операторов цифровых платформ, потенциальный фискальный эффект составляет:

1) в сфере онлайн-доставки, где привлечены курьеры (около 15-20 тысяч курьеров) – более 200 млн грн в год дополнительных поступлений бюджета;

2) в сфере онлайн-сервисов заказ услуг (около 400 тысяч неофициально занятых) – около 3 млрд грн.

«Учитывая указанное, существует значительный потенциал по обмену информацией с операторами цифровых платформ, что станет первым шагом для приведения налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ», - указывают депутаты.

Проект закона предусматривает введение специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности. При этом воспользоваться таким режимом смогут физические лица, не самозанятые и соответствующие ряду критериев (в частности, относительно отсутствия работников). Это следующие виды деятельности:

предоставление услуг по уходу;

предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями;

курьерская деятельность (услуги по доставке на дом);

проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости;

предоставление услуг перевода;

дрессирование и уход за домашними животными;

деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий (тамада, ведущий);

деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии;

услуги по выполнению фоторабот;

услуги домашней прислуги;

услуги по уходу за ребенком;

услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;

услуги по ремонту дома одежды и бытовых текстильных изделий;

услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;

парикмахерские услуги на дому, услуги на дому по маникюру и педикюру.

С этой целью законопроект предлагает:

установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%, если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы, а в случае превышения такой суммы – применяется ставка 18% к сумме превышения;

определить понятие «оператор цифровой платформы», а также возложить на них обязанность по предоставлению контролирующему органу информации о суммах доходов, полученных с использованием цифровой платформы физическими лицами, уведомившими оператора цифровой платформы о применении специального режима;

предусмотреть, что нарушение сроков предоставления информации контролирующим органам о доходах физических лиц, применяющих специальный режим, влечет за собой привлечение к ответственности операторов цифровых платформ – как резидентов, так и нерезидентов;

определить, что для физического лица, применяющего специальный режим налогообложения, налоговое обязательство определяется контролирующим органом с использованием данных регистраторов расчетных операций (кроме тех физических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через сотрудничество с цифровыми платформами) и/или операторов цифровых платформ.

При этом физическое лицо обязано обеспечить наличие и/или перечислить на специальный счет сумму средств, достаточную для своевременного перечисления банком суммы согласованного налогового обязательства. В случае невозможности банком уплатить (перечислить) в бюджет денежное обязательство в связи с отсутствием/недостаточностью средств на специальном счете и при отсутствии факта его обжалования, банк сообщает контролирующему органу о невозможности перечисления суммы согласованного налогового обязательства, а денежное обязательство становится налоговым долгом налогоплательщика, подлежащего взысканию и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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