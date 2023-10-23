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  1. В Украине

Приватизировали теннисные корты по заниженной на 47 млн грн цене: сообщено о подозрении двум должностным лицам КГГА, директору общества и оценщикам

15:47, 23 октября 2023
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Приватизировали теннисные корты по заниженной на 47 млн грн цене: сообщено о подозрении двум должностным лицам КГГА, директору общества и оценщикам
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При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева в рамках производства по незаконному присвоению объекта коммунального имущества сообщено о подозрении двум должностным лицам Департамента коммунальной собственности города Киева, директору частного общества и двум субъектам оценочной деятельности. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Им инкриминирована служебная халатность и растрата имущества (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 УК Украины).

«По данным следствия, частное общество с конца 2016 года у территориального общества города Киева арендовало объект недвижимости – комплекс теннисных кортов общей площадью 7 354,1 м кв в Соломенском районе столицы.

В дальнейшем у директора общества возник умысел на присвоение объекта недвижимости путем его незаконной приватизации.

Для этого подозреваемый привлек субъектов оценочной деятельности, разработавших документацию, необходимую для проведения процедуры приватизации коммунального имущества вместе с выводом о его стоимости. Последние по его указанию намеренно внесли в документ ложную информацию о состоянии недвижимости, количество теннисных кортов, уменьшив общую стоимость объекта на 47 млн грн по сравнению с реальной.

После этого объект недвижимости был отчужден по цене, отмеченной оценщиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия стали возможны вследствие небрежного отношения к своим служебным обязанностям со стороны сотрудников Департамента коммунальной собственности города Киева КГГА. Они согласно своим должностным обязанностям обязаны осуществлять проверку отчетов об оценке имущества и его инвентаризации.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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