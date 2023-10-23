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У военкомов за полгода выявили необоснованных активов более чем на 255 млн грн – НАПК

13:11, 23 октября 2023
Рекордсменом по количеству необоснованных активов является бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов.
У военкомов за полгода выявили необоснованных активов более чем на 255 млн грн – НАПК
Фото: НАПК
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 млн грн. Об этом говорится в пресс-службе НАПК.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет только о материалах дел, переданных в соответствующие органы, а именно про:

бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которому в июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы;

заместителя, начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушка, в отношении которого НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения на 14 млн грн и направило материалы в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона;

начальника Малиновского районного ТЦК города Одессы Вячеслава Кушнерова, материалы по признакам незаконного обогащения которого почти на 47 млн грн НАПК направило в СУ ГУНП в Николаевской области;

начальника Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала, у которого НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн и передало дело в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона;

заместителя начальника Полтавского областного ТЦК, который также приобрел 1,8 млн грн необоснованных активов, - материалы дела переданы в САП;

начальника Самборского районного ТЦК Львовской области - материалы дела об взыскании 4,4 млн грн необоснованных активов также передано в САП.

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