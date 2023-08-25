НАПК выявило признаки незаконного обогащения на 14 млн грн у заместителя одесского военкома Дениса Галушко

По данным НАПК, родственники заместителя военкома приобрели автомобили, недвижимость и земельные участки, а сам Галушко с женой потратили почти 6 млн грн, что значительно больше, чем они могли получить законным способом.

Фото: golos.com.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения заместителя начальника Одесского областного территориального центра комплектования Дениса Галушко. Он, вероятно, обогатился более чем на 14 млн гривен. Об этом сообщает НАПК.

Денис Галушко - заместитель начальника ТЦК и начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП. НАПК провело мониторинг его образа жизни и выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения.

«Так, теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а впоследствии продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году она приобрела к тому же автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения.

Осенью прошлого года она также приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн. грн.

Мать Галушка прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн, также не будучи финансово способным на это.

Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын военкома», — говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома. «В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн, хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн грн, что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн. грн.», — отметили в Агентстве.

«Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме из-за терминалов на суммы от 9 до 106 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Вместе с тем НАПК установило, что у субъекта декларирования и его близких лиц отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко в связи с выявлением признаков коррупционного уголовного правонарушения – незаконного обогащения, ответственность за которое предусмотрено ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и направило его в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Ранее мы писали, что НАПК выявило признаки незаконного обогащения секретаря Запорожского горсовета Куртева более чем на 9 млн грн.

Добавим, что в Ивано-Франковске военкоматы фиктивно брали на «военную службу» родственников чиновников и футболистов.

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