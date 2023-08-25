НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на 14 млн грн у заступника одеського військкома Дениса Галушка

За даними НАЗК, родичі заступника військкома придбали автомобілі, нерухомість та земельні ділянки, а сам Галушко з дружиною витратили майже 6 млн грн, що значно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб.

Фото: golos.com.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн гривень. Про це повідомляє НАЗК.

Денис Галушко є заступником начальника ТЦК та начальником сектору комплектування Одеського обласного ТЦК та СП. НАЗК провело моніторинг його способу життя та виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення.

«Так, теща військкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття.

Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 1,7 млн грн, також не бувши фінансово спроможною на це.

Власником квартири в Одесі вартістю 563 тис. грн став і син військкома», — йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що позаминулої осені автомобіль Mazda CX-5 придбала й дружина військкома. «В договорі купівлі-продажу зазначена вартість авто становить 50 тис. грн, хоча на інтернет-платформах середня ціна такого авто близько 1,3 млн грн, що також свідчить про заниження реальної вартості. Влітку 2023 року вона поповнила свій автопарк ще й Mercedes-Benz V-KLASSE вартістю понад 2,6 млн грн», — зазначили в Агенстві.

«Крім зазначених покупок, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим НАЗК встановило, що у суб’єкта декларування та його близьких осіб, відсутні законні доходи для придбання вказаного майна.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення – незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Раніше ми писали, що НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Куртєва на понад 9 млн грн.

Додамо, що в Івано-Франківську військкомати фіктивно брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів.

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