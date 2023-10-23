Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ: кого уволили и назначили

Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ.

Президент Владимир Зеленский подписал ряд Указов, которыми провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Так, Указом №700/2023 уволено Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя Главы СБУ.

Указом №701/2023 уволено Петриченко Владимира Геннадьевича с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. В то же время Указом №705/2023 он назначен начальником Управления СБУ в Винницкой области. А Денисенко Анатолия Александровича уволено Указом №702/2023 с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Указом №703/2023 назначено Пашковскую Тамару Анатольевну начальником Управления работы с личным составом СБУ.

Указом №704/2023 назначено Швеца Андрея Зеновьевича начальником Главного следственного управления СБУ.

Указом №706/2023 назначено Падалку Андрея Николаевича начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

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