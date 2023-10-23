Президент назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления СБУ

С 2019 года он возглавлял управление в статусе временного исполняющего обязанности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрея Швеца, который с 2019 года возглавлял управление в статусе временного исполняющего обязанности.

Соответствующий Указ №704/2023 от 23 октября размещен на сайте Офиса Президента.

«Назначить Швеца Андрея Зеновьевича начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

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