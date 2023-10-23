Президент призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління СБУ

З 2019 року він очолював управління в статусі тимчасового виконувача обов'язків.

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія Швеця, який з 2019 року очолював управління в статусі тимчасового виконувача обов'язків.

Відповідний Указ №704/2023 від 23 жовтня розміщено на сайті Офісу Президента.

«Призначити Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України», - сказано у документі.

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