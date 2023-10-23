Російський удар по «Новій пошті» на Харківщині: став відомий стан поранених

Наразі в лікарнях перебувають 16 людей.

Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

В медичних закладах Харківської області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу «Нової пошти» 21 жовтня. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Наразі в лікарнях перебувають 16 людей. Всі поранені – чоловіки від 19 до 48 років.

7 постраждалих перебувають у важкому стані, 5 із них – у реанімації. Стан 2-х поранених залишається вкрай важким, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

9 людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості.

Усім надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, ворожі сили використали керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 безпілотні бойові літальні апарати (БПЛА) типу Shahed-136/131.

Додамо, що внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти» на Харківщині загинули 6 людей, ще 16 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Також США відреагували на російський ракетний удар по «Новій пошті» на Харківщині.

Крім того, компанія Нова пошта опублікувала імена та вік шести її співробітників, які загинули 21 жовтня внаслідок удару російської ракети по терміналу під Харковом.

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