Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За квотою Президента до Вищої ради правосуддя претендує 18 кандидатів, серед яких 4 працівники НАБУ

Завершився прийом документів кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою Президента: хто претендує.

Верховній Раді пропонують прийняти зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями

Пропонується звільнити суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами від обов’язку перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби, які були придбані як товар для їх наступного продажу кінцевим споживачам

З підслідності БЕБ пропонують забрати низку злочинів, але кому їх передадуть – поки невідомо

Депутати пропонують на додаток до перезавантаження Бюро економічної безпеки прибрати з його підслідності низку статей Кримінального кодексу, але не вказують, якому органу їх передадуть.

Позивач програв справу в суді і пообіцяв знищити суддю

Неприємний для судової влади інцидент стався в Київській області.

Саме позивач має бути зацікавлений у тому, щоб організувати належне та своєчасне отримання кореспонденції від суду, - Велика Палата Верховного Суду

Положення КАСУ не покладають на суд обов`язку встановлювати обсяг повноважень та особу того, хто поставив підпис у рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, якщо його було доставлено за вказаною самим позивачем адресою, - позиція ВП ВС.

  1. В Україні

За кермом авто був адвокат: прокуратура повідомила деталі ДТП на блокпосту, де загинув військовий

12:33, 23 жовтня 2023
На момент вчинення ДТП адвокат перебував у тверезому стані.
За кермом авто був адвокат: прокуратура повідомила деталі ДТП на блокпосту, де загинув військовий
Фото: прокуратура
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як ми писали, у столиці автомобіль на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру водієві за фактом вчинення ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля «Honda Civic» рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту.

«Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. В результаті він здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпосту.

Від отриманих травм потерпілий 1976 р.н. помер на місці події.

Водія автомобіля «Honda Civic» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився адвокат, 1978 р.н.», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП, чоловік перебував у тверезому стані.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду