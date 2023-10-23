За кермом авто був адвокат: прокуратура повідомила деталі ДТП на блокпосту, де загинув військовий

На момент вчинення ДТП адвокат перебував у тверезому стані.

Фото: прокуратура

Як ми писали, у столиці автомобіль на блокпосту скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру водієві за фактом вчинення ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля «Honda Civic» рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у м. Києві в напрямку Броварського проспекту.

«Наближаючись до стаціонарного блокпосту, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме наявність на цій же смузі руху транспортних засобів, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. В результаті він здійснив наїзд на військовослужбовця, якій ніс службу на блокпосту, очікуючи перевірки вищезазначених транспортних засобів іншим інспектором блокпосту.

Від отриманих травм потерпілий 1976 р.н. помер на місці події.

Водія автомобіля «Honda Civic» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився адвокат, 1978 р.н.», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП, чоловік перебував у тверезому стані.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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