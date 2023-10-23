За рулем авто находился адвокат: прокуратура сообщила детали ДТП на блокпосту, где погиб военный

В момент совершения ДТП адвокат находился в трезвом состоянии.

Фото: прокуратура

Как мы писали, в столице автомобиль на блокпосту совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший умер.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении водителю по факту совершения ДТП на блокпоста со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта.

«Приближаясь к стационарному блокпоста, водитель не оценил дорожную обстановку, а именно наличие на этой же полосе движения транспортных средств, стоящих с включенными габаритными огнями. В результате он совершил наезд на военнослужащего, который нес службу на блокпосте, ожидая проверки вышеупомянутых транспортных средств другим инспектором блокпоста.

От полученных травм пострадавший 1976 г.р. скончался на месте происшествия.

Водителя автомобиля Honda Civic задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался адвокат, 1978 г.р.», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что прибор Драгер показал, что на момент совершения ДТП мужчина находился в трезвом состоянии.

В настоящее время в Шевченковский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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